Сидим на крыше, а россияне скрылись, – жители оккупированной Херсонщины показали последствия подрыва ГЭС

К сожалению, из-за подрыва Каховской ГЭС пострадало немало украинцев. В частности, те, кто остался на временно оккупированной части Херсонской области. Некоторым из них приходится буквально сидеть на крышах.

В Скадовском районе жалуются, что так называемая оккупационная "власть" сбежала. У людей отсутствует электроснабжение, а также пропадает связь. 24 Канал рассказывает, что происходит на оккупированной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

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Никто никого не эвакуирует

Ситуация усугубилась. Мы сидим на крыше. Нас не эвакуируют. Российские власти все свалили, нас оставили. Света нет, связь начала пропадать,

– рассказала жительница Забариного.

Она заметила, что дома, расположенные в 100 метрах от берега, уже в воде. Российские военные, покидая территории, никого не эвакуировали. Также никто ни за что не отвечает. Женщина говорит, что "отвечать некому, все сбежали".

Улицы залиты водой: смотрите видео

Женщина добавила, что телефоны надолго не включают, чтобы сэкономить заряд. Волонтеров в Забарино нет, поэтому жители не знают, что им делать дальше.

Добавим, что так называемый мэр Новой Каховки сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС якобы без вести пропали в окрестностях города семь человек.

Последствия затопления левого берега Херсона / Фото из соцсетей

Людей не выпускают из оккупированных Олешек

Журналист Андрей Цаплиенко поделился письмом от подписчицы Виктории. Она также рассказала о ситуации на левом берегу Херсона. По ее словам, центр Олешек по состоянию на утро 7 июня пока был без воды. Все потому, что он на возвышении.

Если же говорить об окраинах, то вода там поднялась до более чем 3 метров. Из города выездов нет. Из-за большого течения плыть на резиновых лодках опасно.

"Асвободители" не пропускают людей. Также пишут в группах, что не пропускают людей на авто, которые вчера самостоятельно выехали в Раденск и Копани,

– отметила она.

Вода продолжает смывать все на своем пути: смотрите видео

Местами уровень воды достиг 3,5 метра

Начальник Голопристанского РВА Светлана Линник отметила, что в ее общине уровень воды достиг 3,5 метра. Известно, что полностью затоплены села Кардашинка и Коханы. Продолжает вода прибывать в Голую Пристань, ее восточная часть уже полностью под водой. В центре города вода поднялась к уровню от 1 до 1,5 метра.

Часть деревень затоплена полностью: смотрите видео

Также затоплено береговая линия села Старая Збурьевка. Горожане самостоятельно пытаются на лодках эвакуироваться в безопасные места.