Скорее всего, внутренние разборки – Гайдай рассказал детали подрыва Игоря Корнета

15 мая во временно оккупированном Луганске раздался мощный взрыв. Позже выяснилось, что в результате инцидента ранен так называемый глава МВД псевдореспублики.

Экспредседатель Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что попытка устранения предателя и коллаборанта Корнета – это местные разборки. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Корнет был слишком самостоятельным

Гайдай сообщил, что, согласно последней информации, Корнет находится в больнице в тяжелом состоянии. Он выразил уверенность, что взрыв в барбершопе, где находился Корнет, это внутренние разборки между силовиками так называемой "ЛНР".

"Корнет вел себя очень независимо: не подчинялся гауляйтеру Пасечнику, не сотрудничал с так называемым МГБ "ЛНР". Он был самостоятельной фигурой, у которой был только один контакт – куратор из России и только с ним он общался. Это некоторое время придавало ему уверенность". , – рассказал экспредседатель Луганской ОВА.

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Гайдай напомнил, что в конце лета 2022 года Корнет получил должность "министра внутренних дел" от российских силовиков.

"Российские правоохранители и местные предатели будут говорить, что к взрыву причастны Вооруженные Силы Украины, диверсанты или Служба безопасности Украины – но это внутренние разборки. Вскоре они все сами разгрызут глотки друг другу", – добавил он.

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