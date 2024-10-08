Подрыв СБУ Крымского моста – событие, которое до сих пор влияет на ход войны, – эксперт

Подрыв Крымского Моста СБУ – спецоперация, которая не только изменила ход боевых действий, но и до сих пор имеет влияние на ход войны.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий во вторую годовщину подрыва Крымского моста.

Обратите внимание Операцию готовили более полугода: в СБУ рассказали детали первого подрыва Крымского моста

Как подрыв моста изменил историю

Эксперт акцентирует, что и через два года после подрыва, россияне полностью не справились с его последствиями.

Даже сейчас Россия не может использовать мост для поставки оружия на южный фронт, где ситуация значительно спокойнее, чем на Донбассе и Харьковщине. Тяжелую военную технику и боеприпасы по мосту больше не решаются везти,

– пишет Голобуцкий.

Он замечает, что подрыв моста – это начало "периода хлопков" на полуострове.

"Напомню, что после первого раза, СБУ смогла и второй раз взорвать Крымский мост. В июле 2023 года морские дроны "Sea Baby" протаранили две опоры моста. А сегодня оккупанты уже привыкли к попаданиям и воздушным тревогам, о чем свидетельствуют и недавние взрывы в Феодосии, где взорвали нефтяной терминал. Терминал до сих пор пылает, а силы ПВО врага оттянуты на защиту моста от третьего подрыва", – считает Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, что подрывом моста Служба показала – битву за Черное море можно выиграть с помощью креативных и технологических решений.

"Операцию разрабатывал и курировал воплощение в жизнь глава СБУ Василий Малюк с несколькими сотрудниками Службы. Он лично участвовал в замысле и реализации спецоперации. Интересно, что мост был взорван на следующий день после дня рождения российского диктатора Путина. Подрыв продемонстрировал – власть Путина над оккупированными территориями такая же уязвимая, как и построенный им Крымский мост", – резюмирует политолог.

Напомним, что СБУ устроила подрывы Крымского моста дважды. В октябре 2022 года Служба использовала грузовик со взрывчаткой. В июле 2023 года морские дроны СБУ протаранили две опоры моста.

