Подрыв пропагандиста Прилепина: взрыв был такой силы, что опрокинуло авто

Автомобиль с российским пропагандистом Захаром Прилепиным взорвали. По словам очевидцев, взрыв был очень сильным. После него транспортное средство буквально опрокинуло.

Как отмечают росСМИ, Прилепин или то, что от него осталось, все еще находится на месте взрыва. Медики ожидают, когда прилетит вертолет, чтобы транспортировать его в больницу.

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Сначала подбросило, а потом опрокинуло

Взрыв был очень сильным. Итак, сначала транспортное средство подбросило вверх. После этого машина перевернулась. Известно, что автомобиль буквально рассыпался, а на месте происшествия образовалась воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра в глубину.