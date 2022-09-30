Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее политолог Тарас Загородний рассказал, что цель диверсии на "Северных потоках" провалилась.
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Удар по другому газопроводу нельзя исключать
Шейтельман отметил, что удар со стороны России по газопроводу, к примеру, соединяющему Польшу и Норвегию, исключать нельзя. В частности, из-за того, что Медведев ранее уже угрожал взорвать АЭС в Европе. Возможно, через топливо у россиян есть доступ к АЭС, учитывая, что Россия производит 40% атомного топлива. Потенциально Росатом может иметь возможность их взорвать.
Поскольку они были готовы взрывать АЭС, о чем они прямо говорили, то почему бы тогда не начать взрывать трубопроводы,
– заметил политтехнолог.
Это удар по НАТО
Он продолжил, что взорвать газопровод между Польшей и Норвегией – все равно, что бомбить Варшаву. Это удар по инфраструктуре страны НАТО. Ранее Россия этого не делала, хотя Дания может предъявлять претензии, что взрывы "Северных потоков" – это удар по НАТО. Однако юридически трубы могут быть имуществом России.
"Если американцы обещают ответный удар за нас, за Украину, то за Польшу они этот удар точно нанесут", – подчеркнул Шейтельман.
Шейтельман о том, будет ли ответ НАТО за удар по газопроводу между Польшей и Норвегией: смотрите видео
НАТО через 2 недели возьмет Москву
Политтехнолог добавил, что в феврале весь мир думал, что у России огромная армия и противостоять ей даже странам НАТО долго, если без ядерного оружия. Сегодня все видят, что там ничего нет. ВСУ успешно обороняют Украину и частично наступают.
Спустя сколько времени армия НАТО, армия США уничтожат российскую армию? Это 2 недели. Если они взорвут газопровод, то через 2 недели не будет никакой российской армии, не будет Москвы,
– подчеркнул он.
Война завершится в Москве
По словам Шейтельмана, вероятность этого растет. Война завершится в любом случае в Москве, когда ее возьмут войска НАТО, если россияне не свергнут Путина сами.
"Или они сами захватят Москву и захватят Кремль штурмом, или это будут делать войска НАТО. Похоже, что уже весь мир склоняется ко второму варианту. Как Вторая мировая война завершилась в Берлине, так и эта война завершится в Москве", – подытожил политтехнолог.
Подрывы "Северных потоков": последние новости
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