Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше політолог Тарас Загородній розказав, що мета диверсії на "Північних потоках" провалилась.

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Удар по іншому газопроводу не можна виключати

Шейтельман зазначив, що удар з боку Росії по газопроводу, який, наприклад, з'єднує Польщу й Норвегію, виключати не можна. Зокрема через те, що Мєдвєдєв раніше вже погрожував підірвати АЕС у Європі. Можливо, через паливо у росіян є доступ до АЕС, ураховуючи, що Росія виготовляє 40% атомного палива. Потенційно "Росатом" може мати можливість їх підірвати.

Оскільки вони були готові підривати АЕС, про що вони прямо говорили, то чому б тоді не почати підривати трубопроводи,

– зауважив політтехнолог.

Це удар по НАТО

Він продовжив, що підірвати газопровід між Польщею та Норвегією – все одно, що бомбити Варшаву. Це удар по інфраструктурі країни НАТО. Раніше Росія цього не робила, хоча Данія може висувати претензії, що підриви "Північних потоків" – це удар по НАТО. Однак юридично труби можуть бути майном Росії.

"Якщо американці обіцяють удар у відповідь за нас, за Україну, то за Польщу вони цей удар точно завдадуть", – наголосив Шейтельман.

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НАТО за 2 тижні візьме Москву

Політтехнолог додав, що в лютому весь світ думав, що у Росії величезна армія, і протистояти їй навіть країнам НАТО довго, якщо без ядерної зброї. Сьогодні ж усі бачать, що там нічого немає. ЗСУ успішно обороняють Україну й частково наступають.

Тож через скільки часу армія НАТО, армія США знищать російську армію? Це 2 тижні. Якщо вони підірвуть газопровід, то за 2 тижні не буде ніякої російської армії, не буде Москви,

– підкреслив він.

Війна завершиться у Москві

За словами Шейтельмана, вірогідність цього зростає. Війна завершиться в будь-якому випадку в Москві, коли її візьмуть війська НАТО, якщо росіяни не скинуть Путіна самі.

"Або вони самі захоплять Москву й візьмуть Кремль штурмом, або це будуть робити війська НАТО. Схоже, що вже весь світ схиляється до другого варіанту. Як Друга світова війна завершилась у Берліні, так і ця війна завершиться у Москві", – підсумував політтехнолог.

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