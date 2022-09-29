Можно ли считать нападением на НАТО подрыв "Северных потоков": Свитан назвал последствия

Подрыв Северных потоков можно считать нападением на НАТО, если они произошли в акватории стран НАТО. Если это действительно так, последствия для россии могут быть катастрофическими.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, что россия подрывами на "Северном потоке" обрубила источник своих доходов.

Важно Это диверсия – НАТО отреагировало на подрывы на "Северных потоках"

Все зависит от точки подрыва

Свитан отметил, что подрыв "Северных потоков" можно будет рассматривать как нападение на НАТО в зависимости от точки, где они произошли. Если это акватория страны-члена НАТО, тогда да, это нападение на Альянс. Однако, скорее всего, это не 12-мильная экономическая зона других государств, а россии.

Россияне же не совсем идиоты, поэтому, похоже, они взорвали свои газопроводы вне этих зон,

– заметил военный эксперт.

Возможны новые взрывы

Летчик-инструктор продолжил, что доказать, кто взорвал газопроводы, будет очень сложно. Это могли быть подлодки или аппараты. Говорить об этом можно будет, когда будет проведена экспертиза.

"Однако это займет долгое время, и вряд ли сейчас мы услышим результаты", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что после того, как россияне взорвали свои газопроводы, они могут взорвать норвежские, которые могут обеспечить Европу газом с норвежских платформ.

Это может быть грядущим взрывом, поэтому страны НАТО и предупреждают россию, чтобы она не играла такими вещами.

– подчеркнул Свитан.

Свитан назвал последствия подрыва "Северных потоков": смотрите видео

Последствия для россии

Военный эксперт сказал, что НАТО в ответ нанесет удар по газопроводам россии, где бы они ни были. Будет сделано все, чтобы не повторить эти взрывы.

"Европа от недостатка газа не замерзнет. Проблема в Европе может быть только одна – уменьшение темпов производства химической и металлургической продукции", – отметил лётчик-инструктор.

Полковник запаса ВСУ отметил, что это бьет по кошелькам магнатов, владеющим этими отраслями. Поэтому они поднимают волну того, что нужно договариваться с путиным, чтобы их предприятия не остались без газа.

Подрыв "Северных потоков": что известно