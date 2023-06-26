Об этом в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Вероятность теракта на ЗАЭС не исключает и ISW.

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Что будет от взрыва ЗАЭС

Свитан отметил, что подрыв ЗАЭС никак фактически не повлияет на фронт, потому что он расположен восточнее и южнее самой станции. Поэтому, если россиянам интересен именно теракт, то проще даже выпустить 50 ракет по одной из АЭС на подконтрольной Украине территории.

Пока ВСУ не деоккупируют ЗАЭС, опасность сохраняется. Однако в лобовую идти на станцию никто не будет. ВСУ будут заниматься тем, чтобы выйти на побережье Азовского моря, в Мелитополь, Бердянск, Мариуполь. Тогда нужно будет брать станцию в оперативное окружение, чтобы россияне покинули ее.

Больше может сделать только мировое сообщество, которое пока ходит "обеспокоенным". МАГАТЭ – импотенты, ничего не могут сделать с россиянами, потому что они взносы хорошие платят. Равно как и ООН. Эти организации – обычные грантожеры,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Каково движение на флангах Бахмута и в городе

Военный эксперт рассказал, что у ВСУ стоит задача занимать выгодные позиции на Бахмутском направлении. Наши войска наступают в сторону Бахмута, чтобы снять давление россиян на фланги, и на район самолета – это юго-западная часть города.

Это обычные тактические приемы, которые формируют плацдарм для продвижения наших войск по высотам на Востоке. ВСУ будут брать российские войска в окружение, чтобы в дальнейшем не было проблем с предстоящим продвижением. Потому главное для наших войск сейчас занять выгодные позиции.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Что происходит на Запорожье

Свитан отметил, что движение ВСУ проходит в сторону Токмака. Для нас главное укреплять фланги на Юге, чтобы не было, как у россиян. Фланги нужно укреплять, в противном случае основные колонны могут быть разбиты. Именно такие проблемы создали себе оккупанты возле Ровно.

К сожалению, действовать нашим войскам приходится без авиации, она очень упростила бы эти задачи. Потому пока это окопные войны, как 100 лет назад. Другой тактики пока не придумали. Однако когда ВСУ получают истребители F-16, станет гораздо проще.

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