Про це в щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Імовірність теракту на ЗАЕС не виключає й ISW.

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Що буде від підриву ЗАЕС

Світан зазначив, що підрив ЗАЕС ніяк фактично не вплине на фронт, бо він розташований східніше й південніше, ніж сама станція. Тому якщо росіянам цікавий саме теракт, то простіше навіть випустити 50 ракет по одній із АЕС на підконтрольній Україні території.

Поки ж ЗСУ не деокупують ЗАЕС, небезпека зберігається. Однак у лобову йти на станцію ніхто не буде. ЗСУ будуть займатись тим, щоб вийти на узбережжя Азовського моря, до Мелітополя, Бердянська, Маріуполя. Тоді треба буде брати станцію в оперативне оточення, щоб росіяни залишили її.

Більше може зробити лише світова спільнота, яка поки ходить "стурбованою". МАГАТЕ – імпотенти, нічого не можуть зробити з росіянами, бо вони внески хороші платять. Так само як і ООН. Ці організації – звичайні грантожери,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Яким є рух на флангах Бахмута й у місті

Військовий експерт розказав, що у ЗСУ стоїть завдання займати вигідні позиції на Бахмутському напрямку. Наші війська наступають у бік Бахмута, щоб зняти тиск росіян на фланги, і на район літака – це південно-західна частина міста.

Це звичні тактичні прийоми, які формують плацдарм для просування наших військ по висотах на Сході. ЗСУ будуть брати російські війська в оточення, аби в подальшому не було проблем із майбутнім просуванням. Тому головне для наших військ зараз зайняти вигідні позиції.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Що відбувається на Запоріжжі

Світан зазначив, що рух ЗСУ відбувається в бік Токмака. Для нас головне укріплювати фланги на Півдні, щоб не було, як у росіян. Фланги треба укріплювати, інакше основні колони можуть бути розбиті. Саме такі проблеми собі створили окупанти біля Рівнополя.

На жаль, діяти нашим військам доводиться без авіації, вона б дуже спростила ці завдання. Тому поки це окопні війни, як 100 років тому. Іншої тактики поки не вигадали. Однак коли ЗСУ отримують винищувачі F-16, стане значно простіше.

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