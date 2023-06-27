Об этом 24 Каналу сказал политолог Игорь Рейтерович. Каждая деталь, каждая реакция России важна, чтобы разработать риски и выйти с публичным, конкретным заявлением.

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Сложно поверить, что на заявления Украины они вообще не обращают внимания, вероятнее всего, они просто эту позицию отрабатывают для того, чтобы потом выступить с ней и четко показать России, что будет, если они на это решатся, – сказал Игорь Рейтерович.

Еще одна причина, почему Запад молчит – не хочет провоцировать Россию, но после того, что уже произошло в Украине, это наименее вероятно.

Политолог Игорь Рейтерович предположил, почему мир не делает громких заявлений по поводу ЗАЭС: смотреть видео

Переговоры в закрытом формате

Как отметил Рейтерович, вероятность тайных переговоров все-таки есть. Даже без публичных официальных заявлений Запад может предупреждать Россию о том, что она получит, если теракт на Запорожской АЭС произойдет.

Возможно, публичные заявления и не делаются, чтобы не дать какой-то дополнительный козырь в том числе и российской пропаганде. Похожа история с теми же вагнеровцами. Американская разведка знала, но ждала развития событий,

– объяснил Рейтерович.

Теперь же ситуация другая и ждать пока это произойдет, потом уже не будет никакого смысла. Радиация не знает границ. Мир это осознает, поэтому каждый шаг, каждое изменение риторики Путина отслеживает и готовит окончательное решение.

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