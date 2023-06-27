Про це 24 Каналу сказав політолог Ігор Рейтерович. Кожна деталь, кожна реакція Росії важлива, щоб опрацювати ризики і вийти з публічною, конкретною заявою.

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Складно повірити, що на заяви України вони взагалі не звертають увагу, найімовірніше, вони просто цю позицію відпрацьовують для того, щоб потім виступити з нею і чітко показати Росії, що буде якщо вони на це наважаться, – сказав Ігор Рейтерович.

Ще одна причина, чому Захід мовчить – не хоче провокувати Росію, але після того, що вже сталося в Україні це найменш імовірно.

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Перемовини в закритому форматі

Як зазначив Рейтерович, ймовірність таємних перемовин все ж є. Навіть без публічних офіційних заяв Захід може попереджати Росію, що вона отримає, якщо теракт на Запорізькій АЕС станеться.

Можливо публічні заяви й не робляться, щоб не дати якийсь додатковий козир зокрема й російській пропаганді. Схожа історія з тими ж вагнерівцями. Американська розвідка знала, але чекала розвитку подій,

– пояснив Рейтерович.

Зараз же ситуація інша і чекати поки це станеться, потім вже не буде ніякого сенсу. Радіація не знає кордонів. Світ це усвідомлює, тому кожен крок, кожну зміну риторики Путіна відстежує і готує остаточне рішення.

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