Їх 24 Каналу припустив військовий експерт, капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар. Він оцінив загальну ймовірність теракту росіян.

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2 варіанти запобігти теракту

Загроза теракту на ЗАЕС нависла над Україною ще від початку повномасштабної війни, коли росіяни у перші тижні розпочали її мінування, відзначив Тамар. Він припустив два варіанти як можна запобігти окупантам і безпосередньо планам Путіна.

Це або зухвала антитерористична операція силами спецпідрозділів, або загальна військова операція, яка має блокувати російські сили, розташовані на ЗАЕС, щоб змусити їх до капітуляції,

– відзначив він.

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Кдбшна ментальність Путіна

Ймовірний теракт не пройде повз жодної країни у світі. Ба більше – наразі Путін може відчувати своєрідне піднесення після невдалого похода Пригожина на Москву.

"Те, що росіяни можуть піти на теракт – більш вірогідно, ніж застосування тактичної ядерної зброї. Тому що це злочинна кдбшна ментальність росіян", – додав військовий експерт.

Григорій Тамар про запобігання теракту на ЗАЕС: дивитись відео

Нагадаємо, напередодні очільник української розвідки Кирило Буданов наголосив, до аварії на Запорізькій АЕС також може призвести не лише замінування, а й підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції. Окупанти повністю розробили та затвердили план теракту. Ситуація вкрай серйозна.

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