Их 24 Каналу предположил военный эксперт, капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. Он оценил всеобщую вероятность теракта россиян.
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2 варианта предотвратить теракт
Угроза теракта на ЗАЭС нависла над Украиной еще с начала полномасштабной войны, когда россияне в первые недели приступили к ее минированию, отметил Тамар. Он предположил два варианта как можно предотвратить планы оккупантов и непосредственно Путина.
Это либо дерзкая антитеррористическая операция силами спецподразделений, либо общая военная операция, которая должна блокировать российские силы, расположенные на ЗАЭС, чтобы принудить их к капитуляции,
– отметил он.
Кгбшная ментальность Путина
Вероятный теракт не пройдет мимо ни одной страны в мире. Более того, сейчас Путин может ощущать своеобразный подъем после неудачного похода Пригожина на Москву.
"То, что россияне могут пойти на теракт – более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия. Потому что это преступная кгбшная ментальность россиян", – добавил военный эксперт.
Григорий Тамар о предотвращении теракта на ЗАЭС: смотреть видео
Напомним, накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркнул, к аварии на Запорожской АЭС также может привести не только заминирование, но и повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения до станции. Оккупанты полностью разработали и утвердили план теракта. Ситуация очень серьезная.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
- Существует риск, что оккупанты могут совершить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивное мероприятие", чтобы предотвратить украинское наступление и заморозить линию фронта в нынешнем виде. Будет ли приказ взорвать ЗАЭС, зависит от того, как Россия видит потенциальные выгоды ядерной катастрофы на Юге Украины.
- Аналитики американского Института изучения войны не исключают вероятность теракта в ЗАЭС. Потому что россияне уже продемонстрировали свою готовность подвергать собственные войска опасности. Они предполагают, что оккупанты могут распространять информацию о минировании пруда-охладителя и энергоблоков, чтобы препятствовать ВСУ.
- Эксперты предполагают несколько вариантов совершение россиянами вероятного теракта: они могут отключить охлаждение для реактора, который сейчас активен, заминировать хранилище отработанного топлива или устроить взрыв, что приведет к утечке радиоактивных веществ, которые попадут в Днепр.