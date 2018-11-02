Подрыв здания ФСБ в России: у приятеля злоумышленника нашли бомбу

У приятеля 17-летнего Михаила Жлобицкого, который устроил взрыв в здании ФСБ России в Архангельске, нашли самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщил Telegram-канал "Хороший".

Правоохранители пришли с обыском к московскому 8-класснику Кириллу Кузьминкину, которому подрывник сделал свой последний телефонный звонок.

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"Фото с места, это "апельсин" (контейнер для СВУ – самодельного взрывного устройства)", – говорится в сообщении.



Найден контейнер для самодельной бомбы

По данным Telegram-канала, школьник планировал 4 ноября совершить теракт в Люблино на "Русском марше". В этот день отмечают всероссийский праздник – День народного единства.



Товарищ Архангельского подрывника Кирилл Кузьминкин

В то же время менеджер "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко сообщила, что в Краснодаре правоохранители опрашивают участников либертарианских чатов из-за взрыва в Архангельске. Об этом рассказала одна из участниц таких чатов. Девушку вызвали на опрос в управление МВД и сказали, что ее хотят опросить как свидетеля относительно телефонного номера по уголовному делу о взрыве в ФСБ. Девушке также сообщили, что вместе с ней вызваны еще около 100 человек.

Напомним, 31 октября на входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв, вследствие чего погиб 1 человек и еще 3 получили ранения.



Выяснилось, что это был самоподрыв и совершил его 17-летний житель города Михаил Жлобицкий. По факту инцидента следователи открыли дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.