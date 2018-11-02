20:08
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Подрыв здания ФСБ в России: у приятеля злоумышленника нашли бомбу

      73 Читати новину українською
      Фото с места подрыва здания ФСБ в Архангельске
      Фото с места подрыва здания ФСБ в Архангельске / Фото из свободных сетей

      У приятеля 17-летнего Михаила Жлобицкого, который устроил взрыв в здании ФСБ России в Архангельске, нашли самодельное взрывное устройство.

      Об этом сообщил Telegram-канал "Хороший".

      Правоохранители пришли с обыском к московскому 8-класснику Кириллу Кузьминкину, которому подрывник сделал свой последний телефонный звонок.

      Читайте также: 17-летний террорист взорвал ФСБ в России: росСМИ нашли украинский след

      "Фото с места, это "апельсин" (контейнер для СВУ – самодельного взрывного устройства)", – говорится в сообщении.

      вибухівка бомба теракт Архангельськ ФСБ Росія
      Найден контейнер для самодельной бомбы

      По данным Telegram-канала, школьник планировал 4 ноября совершить теракт в Люблино на "Русском марше". В этот день отмечают всероссийский праздник – День народного единства.

      Кирил Кузьмінкін бомба підрив ФСБ Архангельськ Росія розслідування
      Товарищ Архангельского подрывника Кирилл Кузьминкин

      В то же время менеджер "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко сообщила, что в Краснодаре правоохранители опрашивают участников либертарианских чатов из-за взрыва в Архангельске. Об этом рассказала одна из участниц таких чатов. Девушку вызвали на опрос в управление МВД и сказали, что ее хотят опросить как свидетеля относительно телефонного номера по уголовному делу о взрыве в ФСБ. Девушке также сообщили, что вместе с ней вызваны еще около 100 человек.

      Напомним, 31 октября на входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв, вследствие чего погиб 1 человек и еще 3 получили ранения.

      Выяснилось, что это был самоподрыв и совершил его 17-летний житель города Михаил Жлобицкий. По факту инцидента следователи открыли дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.

      Теги: Новости России Оружие терроризм Теракт Взрыв в Архангельске Дети и несовершеннолетние ФСБ Расследования Взрыв
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как пережить развод, если муж бросил ради другой: интервью с психологом
      сегодня , 20:00 Как пережить развод, если муж бросил ради другой: интервью с психологом
      Катерина Петренко
      Повільний реванш: чому відроджуються політичні сили, які призвели до початку Революції гідності
      сегодня , 19:30 Повільний реванш: чому відроджуються політичні сили, які призвели до початку Революції гідності
      Крістіна Бердинських
      Санкції Росії проти України: ніякої економіки – лише вибори і натяки
      сегодня , 19:00 Санкції Росії проти України: ніякої економіки – лише вибори і натяки
      Блог Медіа
      "Найважче дивитись в очі матері": підполковником розповів про пошуки загиблих військових
      сегодня , 19:00 "Найважче дивитись в очі матері": підполковником розповів про пошуки загиблих військових
      Віталій Дейнега
      Вакцинация от менингококковой инфекции: что стоит знать
      сегодня , 18:01 Вакцинация от менингококковой инфекции: что стоит знать
      Яніна Ткачук
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В США согласились выделить Украине деньги на летальное оружие
       4 марта 2017 , 10:22
      Компания США начнет массовую продажу искусственного мяса
       27 октября , 07:40
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук