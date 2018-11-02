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      Підрив будівлі ФСБ в Росії: у приятеля зловмисника знайшли бомбу

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      Фото з місця підриву будівлі ФСБ в Архангельську
      Фото з місця підриву будівлі ФСБ в Архангельську / Фото з вільних мереж

      У приятеля 17-річного Михайла Жлобицького, який влаштував вибух у будівлі ФСБ Росії в Архангельську, знайшли саморобний вибуховий пристрій.

      Про це повідомив Telegram-канал "Хороший".

      Правоохоронці прийшли з обшуком до московського 8-класника Кирила Кузьмінкіна, якому підривник зробив свій останній телефонний дзвінок.

      Читайте також: 17-річний терорист підірвав ФСБ у Росії: росЗМІ знайшли український слід

      "Фото з місця, це "апельсин" (контейнер для СВП – саморобного вибухового пристрою)", – мовиться у повідмоленні.

      вибухівка бомба теракт Архангельськ ФСБ Росія
      Знайдений контейнер для саморобної бомби

      За даними Telegram-каналу, школяр планував 4 листопада здійснити теракт у Любліно на "Російському марші". У цей день відзначають всеросійське свято – День народної єдності.

      Кирил Кузьмінкін бомба підрив ФСБ Архангельськ Росія розслідування
      Товариш архангельського підривника Кирил Кузьмінкін

      Водночас менеджер "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко повідомила, що у Краснодарі правоохоронці опитують учасників лібертаріанських чатів через вибух в Архангельську. Про це розповіла одна з учасниць таких чатів. Дівчину викликали на опитування в управління МВС і сказали, що її хочуть опитати як свідка щодо телефонного номера у кримінальній справі про вибух в ФСБ. Дівчині також сповістили, що разом з нею викликані ще близько 100 осіб.

      Нагадаємо, 31 жовтня на вході до будівлі ФСБ в Архангельску пролунав вибух, внаслідок чого загинула 1 людина та ще 3 зазнали поранень.

      З’ясувалося, що це був самопідрив і здійснив його 17-річний житель міста Михайло Жлобицький. За фактом інциденту слідчі відкрили справу за статтями про теракт і незаконне носіння боєприпасів.

      Теги: Вибух в Архангельску Новини Росії Зброя Теракт Тероризм Вибух Розслідування ФСБ Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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