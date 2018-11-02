Підрив будівлі ФСБ в Росії: у приятеля зловмисника знайшли бомбу

У приятеля 17-річного Михайла Жлобицького, який влаштував вибух у будівлі ФСБ Росії в Архангельську, знайшли саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомив Telegram-канал "Хороший".

Правоохоронці прийшли з обшуком до московського 8-класника Кирила Кузьмінкіна, якому підривник зробив свій останній телефонний дзвінок.

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"Фото з місця, це "апельсин" (контейнер для СВП – саморобного вибухового пристрою)", – мовиться у повідмоленні.



Знайдений контейнер для саморобної бомби

За даними Telegram-каналу, школяр планував 4 листопада здійснити теракт у Любліно на "Російському марші". У цей день відзначають всеросійське свято – День народної єдності.



Товариш архангельського підривника Кирил Кузьмінкін

Водночас менеджер "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко повідомила, що у Краснодарі правоохоронці опитують учасників лібертаріанських чатів через вибух в Архангельську. Про це розповіла одна з учасниць таких чатів. Дівчину викликали на опитування в управління МВС і сказали, що її хочуть опитати як свідка щодо телефонного номера у кримінальній справі про вибух в ФСБ. Дівчині також сповістили, що разом з нею викликані ще близько 100 осіб.

Нагадаємо, 31 жовтня на вході до будівлі ФСБ в Архангельску пролунав вибух, внаслідок чого загинула 1 людина та ще 3 зазнали поранень.



З’ясувалося, що це був самопідрив і здійснив його 17-річний житель міста Михайло Жлобицький. За фактом інциденту слідчі відкрили справу за статтями про теракт і незаконне носіння боєприпасів.