Подрывник из Закарпатья готовился заранее, у него дома нашли записку, – МВД

Игорь Клименко прокомментировал взрывы в Закарпатской области. Министр рассказал, что скоро изменится в Украине.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что депутат, который взорвал гранаты на Закарпатье, готовился к этому заранее. Напомним, что инцидент произошел 15 декабря в помещении Керецковского сельского совета.

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Что сказал Клименко

В пятницу, 15 декабря, глава МВД выступил на брифинге по итогам Конгресса местных и региональных властей. На нем Клименко, в частности, прокомментировал взрывы, которые прогремели сегодня в селе Керецки.

Он дал понять, что депутат действовал не спонтанно, а готовился к этому некоторое время. У мужчины, который взорвал 3 гранаты, нашли дома записку с признанием. Как объяснил Клименко, из этой записки следует, что депутат готовился к подрыву гранат заранее. Больше подробностей глава МВД не предоставил из-за тайны следствия.

Клименко также анонсировал ужесточение безопасности в школах со следующего года. По его словам, в 2024 году во всех учебных заведениях появятся офицеры. Они будут следить за порядком.

Среди полицейских, которые вызвались, отберут 500 человек. Этих правоохранителей будут обучать в течение 6 месяцев.

Что известно о взрывах на Закарпатье