Оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить незаконный Керченский мост, – ГУР

Российские захватчики делают все возможное для того, чтобы уберечь Керченский мост. Для этого они даже затапливают паромы, говорят в ГУР.

В украинской разведке рассказали, что оккупанты готовятся к затоплению второго парома. Делают это в районе Керченского пролива, что недалеко от незаконного моста.

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Создают защитную полосу

В ГУР МО говорят, что в планах российских захватчиков затопление не менее шести паромов. Враги хотят это сделать, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом.

Оккупанты между затопленными паромами планируют установить боновые заграждения. Заметим, что ранее о них рассказывала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она и ГУР отмечают, что с их помощью россияне пытаются оградить от поражения Керченский мост.

Ситуация с Керченским мостом усугубляется

Начнем с того, что Силы безопасности и обороны Украины периодически успешно атакуют это незаконное сооружение. Благодаря этому на нем возникли серьезные повреждения конструкции. Если конкретнее, то речь идет о разрушении автомобильных и железнодорожных полотен.

В ГУР сделали упор на недавних ударах. Благодаря им удалось еще раз усугубить ситуацию для оккупантов на Юге Украины. Более того, они вызвали истерику среди военно-политического руководства страны-агрессора.

По сути, Кремль требует любыми способами защитить мост. Оно и не удивительно, ведь он критически важен для логистики так называемой "второй армии мира".

Незамысловатая мера защиты 19-километрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства террористической России,

– отмечают в ГУР МО.

Новые детали подрыва Крымского моста

Отметим, что глава СБУ Василий Малюк недавно рассказал о деталях секретной операции. Она стала настоящей "пощечиной" для России. Как вы уже поняли, речь идет о подрыве Крымского моста.

Политолог Александр Черненко отметил, что первый подрыв – уникальная спецоперация, повлиявшая на ход войны России против Украины.

Глава СБУ Малюк, разрабатывавший операцию с двумя специалистами, тонко использовал основной недостаток россиян – коррумпированное снизу вверх общество, где любые вопросы можно "решить",

– отметил Черненко.

Это поспособствовало тому, что автомобиль с 21 тонной взрывчатки в упаковочной пленке, сначала прибыл в Россию. После этого он отправился на мост. Причем, ни одного сотрудника СБУ не схватили, ведь все выполняли россияне-контрабандисты.