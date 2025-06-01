Генерал-лейтенант объяснил важность уничтожения вражеской железной дороги

В России произошел ряд инцидентов на мостах, которые привели к повреждению поездов сразу в нескольких областях. Страна-агрессор сначала заявила о подрыве, а затем об "обрушении".

Как заметил 24 Каналу генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, уничтожение мостов важно для снижения логистики врага. В частности оно влияет на передвижение.

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Почему важно уничтожать российскую железную дорогу

Ликвидация моста означает, что подвоз техники, боеприпасов замедляется или прерывается. Украина имеет определенные возможности для нанесения ударов на глубину противника. Для этого мы используем диверсионные группы, удары беспилотниками, иногда ракетами.

Понятно, что западных ракет не так много, их мы сохраняем для критических ударов. Украине нужно осуществлять такую деятельность, потому что российская армия наступает уже 3 год, поэтому мы должны с этим бороться.

Гражданские люди или объекты не являются нашей целью. Российская пропаганда поняла, что будет использовать что угодно, чтобы дискредитировать позицию Украины. Но очевидно, что мы не бьем по гражданским,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Судя по тому, где произошли подрывы, говорится об определенных тактических глубинах, перерезания логистических дорог. Ведь невозможно полноценно вести боевые действия без логистического обеспечения. Если прервать поставки в определенные районы, то это уменьшит эффективность ведения боевых действий врага на этом направлении.

Напомним, о ряде обвалов мостов стало известно 1 июня. Например, в Курской области обвал произошел, когда по мосту двигался грузовой локомотив. По предварительной версии, говорится о подрыве.