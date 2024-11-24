Вместо буйного мужа –"растяжка": в Украине участились диверсии против силовиков, – СМИ

Известны случаи, когда на украинских силовиков с помощью взрывчатки совершали покушения. В Нацполиции призывают правоохранителей, военных, а также гражданских не трогать неизвестные вещи, а вызывать саперов.

Эти диверсии имеют целью дестабилизировать ситуацию в Украине, запугать и нарушить нормальную работу правоохранительных органов, передает 24 Канал со ссылкой на собеседника "Украинской правды" в Нацполиции.

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Вместо "буйного мужа" – "растяжка"

Так, один из подобных случаев касался подрыва военнослужащего. Караульный, который обходил территорию, увидел пакет и нагнулся к нему. В этот момент сработало взрывное устройство, которое запустили дистанционно. Известно, что на дереве была прикреплена камера, которая транслировала событие онлайн.

В середине ноября в Киеве в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что на нее напал муж. Она закрылась в ванной и просит помощи. Когда правоохранители прибыли по вызову, то набрали "потерпевшую", а та сказала, что дверь в квартиру открыта, и они могут зайти.

Когда работники полиции зашли внутрь, то услышали звук срабатывания чеки гранаты и успели закрыть дверь. В это время произошел взрыв в коридоре квартиры. Работники полиции и другие лица не пострадали.

Установлено, что сработал механизм "растяжки" с применением Ф-1, в квартире никого не было. Помещение сдавали в аренду посуточно и владельцы квартиры женщину не видели.

Недавно в столице задержали 17-летнего юношу, который взорвал самодельное устройство в Дарницком районе. Его завербовали россияне для осуществления серии подрывов. В частности, на его счету совершение поджогов отделений Укрпочты в Николаеве и Одессе.