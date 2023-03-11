Очевидно, что работали профессионалы, – военный эксперт о подрывах "Северных потоков"

Западные СМИ сообщили якобы ко взрывам на "Северных потоках" причастные украинцы. Понятно, что такие вбросы, прежде всего, выгодны России и являются частью ИПСО врага.

Так, россияне вкладывают немалые деньги в пропаганду, чтобы подорвать доверие к Украине, а также предоставление нам экономической и военной помощи. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Кому выгоден "украинский след" во взрывах на "Северных потоках"

Поэтому придумали историю якобы Украина подорвала "Северные потоки", чтобы весь газ шел через территорию нашего государства. Впрочем, с технической точки зрения есть несколько газопроводов, в частности через Турцию.

В то же время с военной точки зрения эта история выглядит просто смешно. Так, Балтийское море неглубокое, а сам газопровод расположен на глубине около 80 – 100 метров. Теоретически достать туда используя гражданское оборудование можно.

Приблизительно это выглядело бы так: яхта со специальным оборудованием долго стоит на одном месте, туда спускаются водолазы, закрепляют по меньшей мере 4 устройства – по одному на каждую ветку, а потом долго поднимаются. Все это происходит у берегов стран-членов НАТО и никто не заметил.

Это просто смешно. Реальная же ситуация, я уверен, работали профессионалы на небольшой подводной лодке, потому что большую там заметили бы моментально. Они сбросили где-то эту лодку, прошли сотню километров под водой, заложили эту взрывчатку и отошли. То есть, это сугубо военное дело. Гражданские такое сделать не смогли бы,

– предположил военный эксперт.

Он подчеркнул, что России выгодно распространять такую информацию. Кроме того, существуют и другие подобные операции противника. Например, вброс вроде бы Украина продает оружие, которое нам поставляют союзники.

Нарожный сказал, кому выгоден "украинский след" в подрывах "Северных потоков": смотрите видео

"Такие операции будут продолжаться. Это не первая и не последняя подобная операция", – заметил военный эксперт.

Как Украина и партнеры отреагировали на эти вбросы