Так, росіяни вкладають чималі гроші в пропаганду, щоб підірвати довіру до України, а також надання нам економічної та військової допомоги. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.
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Кому вигідний "український слід" у вибухах на "Північних потоках"
Тож вигадали історію нібито це Україна підірвала "Північні потоки", аби весь газ йшов через територію нашої держави. Утім, з технічної точки зору є кілька газогонів, зокрема через Туреччину.
Водночас з військової точки зору ця історія виглядає просто смішно. Так, Балтійське море є неглибоким, а сам газогін розташований на глибині близько 80 – 100 метрів. Теоретично дістати туди використовуючи цивільне обладнання можна.
Приблизно це виглядало б так: яхта зі спеціальним обладнанням довго стоїть на одному місці, туди спускаються водолази, закріпляють щонайменше 4 пристрої – по одному на кожну гілку, а потім довго підіймаються. Все це відбувається поблизу берегів країн-членів НАТО і ніхто не помітив.
Це просто смішно. Реальна ж ситуація, я впевнений, працювали професіонали на невеликому підводному човні, бо великий там помітили б моментально. Вони скинули десь цей човен, пройшли сотню кілометрів під водою, заклали цю вибухівку і відійшли. Тобто це суто військова справа. Цивільні таке зробити не змогли б,
– припустив військовий експерт.
Він підкреслив, що Росії вигідно розповсюджувати таку інформацію. Крім того, існують й інші подібні операції ворога. Наприклад, вкид нібито Україна продає зброю, яку нам постачають союзники.
Нарожний сказав, кому вигідний "український слід" у підривах "Північних потоків": дивіться відео
"Такі операції будуть продовжуватися. Це не перша й не остання подібна операція", – зауважив військовий експерт.
Як Україна та партнери відреагували на ці вкиди
- The New York Times опублікувало матеріал, в якому мовиться, що за вибухами на "Північних потоках" стоять "неурядові групи". У ЗМІ припустили, що до них "могли входити росіяни та українці". Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша держава немає до цього жодного відношення.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, аналізуючи ексцес у Балтійському морі, який стався у вересні 2022 року, варто не забувати про мотиви того, хто міг це вчинити. На його думку, єдиною країною, яка мала мотиви це зробити для того, щоб збільшити тиск на тоді ще європейських партнерів, була тільки Росія.
- У Німеччині та Сполучених Штатах також прокоментували зливи The New York Times щодо підривів на "Північних потоках". Країни закликали дочекатися результатів розслідування.