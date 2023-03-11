Так, росіяни вкладають чималі гроші в пропаганду, щоб підірвати довіру до України, а також надання нам економічної та військової допомоги. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Кому вигідний "український слід" у вибухах на "Північних потоках"

Тож вигадали історію нібито це Україна підірвала "Північні потоки", аби весь газ йшов через територію нашої держави. Утім, з технічної точки зору є кілька газогонів, зокрема через Туреччину.

Водночас з військової точки зору ця історія виглядає просто смішно. Так, Балтійське море є неглибоким, а сам газогін розташований на глибині близько 80 – 100 метрів. Теоретично дістати туди використовуючи цивільне обладнання можна.

Приблизно це виглядало б так: яхта зі спеціальним обладнанням довго стоїть на одному місці, туди спускаються водолази, закріпляють щонайменше 4 пристрої – по одному на кожну гілку, а потім довго підіймаються. Все це відбувається поблизу берегів країн-членів НАТО і ніхто не помітив.

Це просто смішно. Реальна ж ситуація, я впевнений, працювали професіонали на невеликому підводному човні, бо великий там помітили б моментально. Вони скинули десь цей човен, пройшли сотню кілометрів під водою, заклали цю вибухівку і відійшли. Тобто це суто військова справа. Цивільні таке зробити не змогли б,

– припустив військовий експерт.

Він підкреслив, що Росії вигідно розповсюджувати таку інформацію. Крім того, існують й інші подібні операції ворога. Наприклад, вкид нібито Україна продає зброю, яку нам постачають союзники.

Нарожний сказав, кому вигідний "український слід" у підривах "Північних потоків": дивіться відео

"Такі операції будуть продовжуватися. Це не перша й не остання подібна операція", – зауважив військовий експерт.

Як Україна та партнери відреагували на ці вкиди