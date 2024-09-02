Дуда считает упреки о причастности Польши к подрыву "Северного потока" игрой на стороне россиян

Польский президент Анджей Дуда назвал заявления немецкой разведки "полным абсурдом". В частности, говорится о заявлениях Берлина, что атаку на газопроводы должны были бы осуществить при поддержке Польши.

Соответствующее заявление озвучил экс-руководитель внешней разведки Германии Август Ханнинг. По его словам, операцию якобы должен был согласовать Дуда на самом высоком уровне с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Как отреагировал Дуда на заявления Германии

Польский президент предположил, что, возможно, это "какая-то игра, которую ведут с россиянами вместе".

Потому что это единственный способ посмотреть на это, если такие обвинения звучат в адрес страны-союзника,

– сказал Дуда.

Он также добавил, что слова со стороны Германии его "удивляют" и "шокируют". По его словам, "Северные потоки":

существовали для достижения российско-немецких интересов,

они не гарантировали энергетической безопасности, а наоборот – были энергетической угрозой для Европы.

Фактически это был общий российско-германский интерес в ущерб Центральной Европе, прежде всего – в ущерб безопасности и энергетической безопасности,

– добавил польский лидер.

Анджей Дуда также вспомнил, как говорил с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель, которая уверяла, что газопроводы являются бизнес-проектом, на который она якобы не имеет никакого влияния.

Президент Польши также вспомнил, как впоследствии Меркель звонила Байдену, чтобы США разблокировали инвестиции на "Северный поток-2", далее – говорила с Путиным "с радостью, что эти инвестиции разблокированы и что можно будет осуществлять этот совместный антиевропейский бизнес".

Что недавно СМИ писали о подрывах "Северных потоков"

Издание Wall Street Journal написало, что подрыв "Северных потоков" якобы одобрил Зеленский и потом хотел отменить операцию. Это случилось после того, как ЦРУ просило Офис Президента прекратить операцию.

Именно тогда Владимир Зеленский якобы приказал тогдашнему Главнокомандующему Валерию Залужному прекратить ее, однако генерал проигнорировал приказ.

В то же время Залужный, СБУ и Офис Президента отрицают причастность к подрыву газопроводов.

Важно. Германия выдала ордер на арест украинца Владимира З. по делу о подрыве трубопроводов "Северный поток". Его должны были задержать в Польше, где он жил, однако он успел выехать в Украину. Подозреваемыми объявили еще двух граждан Украины. Среди них есть женщина.