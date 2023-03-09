Вброс о причастности Украины к диверсиям на "Северных потоках" не случаен: кому это выгодно

Западные СМИ сообщили, что к взрывам на газопроводах "Северные потоки" может быть причастна "проукраинская группа". Но такой вброс в медиа появился не случайно.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его мнению, существует три версии. В то же время советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этим диверсиям.

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"Эта история была выгодна США – раз, она была выгодна Украине – два, она была выгодна России – три. И все три версии – рабочие", – сказал он.

По его словам, эти диверсии могут быть выгодны США, поскольку именно они пришли на европейский газовый рынок со своим жидким газом и заняли ту нишу, которую освободила Россия.

Украине, потому что так Россия перестала получать потенциальные доходы и не смогла получить потенциальные доходы от введения в работу "Северного потока-2",

– рассказал Жирнов.

Он считает, что тоже это может быть выгодно и России. Мол, так она хотела наказать весь Западный мир своим газом.

"Эта версия также могла работать", – отметил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России.

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Версия, которая выгодна России

В то же время Сергей Жирнов убежден, что версия с якобы причастностью Украины к взрывам на газопроводах устраивает Россию. Мол, если это устроила сама страна-агрессор, то у нее уже несколько исков за нарушение объемов поставки газа в Западную Европу и ей нужно выплатить большие штрафы.

"Речь идет о 15-20 миллиардах долларов за нарушение этих поставок. И для России нужно найти виновного. Если они его найдут, то освободятся от выплаты штрафов", – заявил он.

Неслучайность

Жирнов уверен, если четыре издания одновременно появляются материалы о якобы причастности Украины, это не случайно.

"Это в любом случае неслучайно, ведь такой медийный "залп" не возникает из ниоткуда", – отметил он.

Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России подчеркнул, если это действительно сделала Украина, то признаваться в этом не следует.

Ей ни в коем случае нельзя признаваться в этом деле, как бы её это не устраивало. Ведь тогда Россия освободится от выплаты штрафов,

– подытожил он.

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