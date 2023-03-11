"Странный" танкер в течение недели был над "Северными потоками" перед взрывами на них, – СМИ

В конце сентября 2022 года на трубопроводах "Северных потоков" произошли взрывы. Интересно, что незадолго до этого там находился Танкер Minerva Julie.

Minerva Julie, ходящий под флагом Греции, с 6 по 12 сентября курсировал над газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2". Его перемещение может быть связано с взрывами на трубопроводах, отмечают в СМИ.

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Танкер пришвартовался в Санкт-Петербурге

На странные маршруты этого танкера обратил внимание датский аналитик Оливер Александер. Он проанализировал данные морской автоматической идентификационной системы (AIS) с судов, проходивших вблизи места трех из четырех нитей трубопровода незадолго до повреждения.



С 6 по 13 сентября танкер дрейфовал вблизи места взрывов / MarineTraffic с аннотациями Insider

Аналитик установил, что 600-футовый Minerva Julie направлялся к востоку из Роттердама. Однако уже 6 сентября танкер внезапно почти на неделю остановился посреди Балтийского моря. Поплавав шесть дней над "Северными потоками", он направился в Таллинн, а оттуда в российский Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября.

Владельцы Minerva Julie объяснили изданию странную задержку тем, что судно якобы ждало инструкций по дальнейшему маршруту. Впрочем, Business Insider считает, даже если танкер совсем не причастен к взрывам на "Северных потоках", показания экипажа могут предоставить ценные сведения следователям.

26 сентября на трубопроводах "Северных потоков" произошли взрывы. Вследствие этого началась утечка на участках в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

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Зеленский прокомментировал заявление о якобы "причастности украинцев"

Недавно The New York Times в своих "сливах" предположило, что за подрывами "Северных потоков" стоят неправительственные организации. В них якобы "могли входить украинцы".

Владимир Зеленский прокомментировал такие заявления СМИ. Президент отметил: "Что касается "Северного потока", то мы не имеем к этому никакого отношения".