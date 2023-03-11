Minerva Julie, який ходить під прапором Греції, з 6 по 12 вересня курсував над газопроводами "Північний потік" і "Північний потік-2". Його переміщення можуть бути пов'язані з вибухами на трубопроводах, зазначають у ЗМІ.

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Танкер пришвартувався в Санкт-Петербурзі

На дивні маршрути цього танкера звернув увагу данський аналітик Олівер Александер. Він проаналізував дані морської автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) із суден, які проходили поблизу місця трьох із чотирьох ниток трубопроводу незадовго до пошкодження.



З 6 по 13 вересня танкер дрейфував поблизу місця вибухів / MarineTraffic з анотаціями Insider

Аналітик встановив, що 600-футовий Minerva Julie прямував на схід із Роттердама. Однак, вже 6 вересня танкер раптово майже на тиждень зупинився посеред Балтійського моря. Поплававши шість днів над "Північними потоками", він попрямував до Таллінна, а звідти до російського Санкт-Петербурга, де пришвартувався 18 вересня.

Власники Minerva Julie пояснили виданню дивну затримку тим, що судно нібито чекало на інструкції щодо подальшого маршруту. Втім, Business Insider вважає, навіть якщо танкер зовсім не причетний до вибухів на "Північних потоках", свідчення екіпажу можуть надати цінні відомості слідчим.

Довідка. 26 вересня на трубопроводах "Північних потоків" сталися вибухи. Внаслідок цього розпочався витік на ділянках у виключних економічних зонах Данії та Швеції.

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Зеленський прокоментував заяву про нібито "причетність українців"

Нещодавно The New York Times у своїх "зливах" припустило, що за підривами "Північних потоків" стоять неурядові організації. До них нібито "могли входити українці".

Володимир Зеленський прокоментував такі заяви ЗМІ. Президент зазначив: "Що стосується "Північного потоку", то ми не маємо до цього жодного відношення".