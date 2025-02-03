Россияне "вбили клин" между военными и гражданскими, – Чечеринда о подрывах ТЦК

В течение последних дней в Украине произошло несколько случаев подрывов в ТЦК. Также мужчина, которого везли на обучение в воинскую часть, застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК и СП.

В эфире 24 Канала военный ВСУ Егор Чечеринда отреагировал на эти инциденты и сказал, что надо делать, чтобы подобные преступления не повторились в будущем. К слову, в Центре противодействия дезинформации заявили, что операциями по подрыву ТЦК курируют спецслужбы России, в частности главное разведуправление и ФСБ. Параллельно эта история разгоняется российскими медиа.

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Как решать эту проблему

В течение последнего года в Украине была истерия вокруг нового закона о мобилизации и мобилизационного процесса. По мнению Чечеринды, это связано с тем, что есть много недоработок и правоохранителей, и власти, и депутатов, которые принимали закон, и гражданского общества, и, возможно, частично военных, которые работают в ТЦК и СП.

Здесь россиянам удалось вбить клин между военными и гражданскими, а потом разделить еще и военных на "хороших" и "плохих". Мол, кто на фронте, тот герой, а кто в тылу ходит в форме, того надо убивать, потому что этот человек может бусифицировать,

– сказал военный ВСУ.

По его словам, сейчас сотрудники ТЦК стали большими врагами и негодяями в видении некоторых тиктокеров, ютуберов, чем сами российские оккупанты. Однако проблема в том, что в течение этого года в Украине не сделали ничего для того, чтобы восстановить реноме украинского войска и объяснить людям, что сотрудники ТЦК и воины, которые находятся на линии боевого соприкосновения, это те же военнослужащие одной армии.

Если бы мы с самого начала реагировали на первые ростки так называемого народного гнева до абсолютно законного процесса мобилизации, то мы бы до этих убийств и подрывов не дошли,

– отметил Чечеринда.

Он напомнил, что если бы все граждане Украины просто выполняли закон о мобилизации, то работники ТЦК и СП не ходили бы по улицам и не буцификовували людей.

Да, наверное, здесь есть нарушение прав человека, но, во-первых, в Украине военное положение, а во-вторых, все люди и права, которых якобы нарушаются, первыми нарушили закон о мобилизации, ведь не пришли вовремя и не обновили свои данные,

– отметил военный ВСУ.

По его словам, прежде всего надо наказывать преступников, которые занимаются подрывом и убийством украинских военных. А также объяснять людям, что если вы не придете к своим ТЦК, то завтра сюда придут россияне и они будут стрелять на поражение, если вы не будете подчиняться преступным приказам присоединиться к их войску.

Иногда, мне кажется, что украинское общество уже не чувствует, где свои, где чужие. Враг по ту сторону фронта, а не здесь. Ненависть к своим же военнослужащим в тылу ни к чему хорошему не приведет,

– добавил Чечеринда.

Он подытожил, что сейчас крайне важно, чтобы народ и армия были едиными.

Напомним, 31 января на Полтавщине погиб работник ТЦК. Подозрение объявили двум мужчинам. В Ровенском ТЦК 1 февраля произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а шестеро получили ранения. На следующий день в Павлограде также произошел взрыв возле ТЦК, после чего мужчина быстро уехал на машине, ранен военнослужащий.