В етері 24 Каналу військовий ЗСУ Єгор Чечеринда відреагував на ці інциденти та сказав, що треба робити, щоб подібні злочини не повторилися у майбутньому. До слова, у Центрі протидії дезінформації заявили, що операціями з підриву ТЦК курують спецслужби Росії, зокрема головне розвідуправління та ФСБ. Паралельно ця історія розганяється російськими медіа.

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Як розв'язувати цю проблему

Протягом останнього року в Україні була істерія довкола нового закону про мобілізацію та мобілізаційного процесу. На думку Чечеринди, це пов'язано з тим, що є багато недопрацювань й правоохоронців, й влади, й депутатів, які ухвалювали закон, і громадянського суспільства, і, можливо, частково військових, які працюють в ТЦК та СП.

Тут росіянам вдалося вбити клин між військовими та цивільними, а потім поділити ще й військових на "хороших" та "поганих". Мовляв, хто на фронті, той герой, а хто в тилу ходить у формі, того треба вбивати, бо ця людина може бусифікувати,

– мовив військовий ЗСУ.

За його словами, зараз співробітники ТЦК стали більшими ворогами й негідниками в баченні деяких тіктокерів, ютуберів, ніж самі російські окупанти. Однак проблема у тому, що протягом цього року в Україні не зробили нічого для того, щоб відновити реноме українського війська й пояснити людям, що співробітники ТЦК й воїни, які перебувають на лінії бойового зіткнення, це ті самі військовослужбовці однієї армії.

Якби ми від самого початку реагували на перші паростки так званого народного гніву до абсолютно законного процесу мобілізації, то ми б до цих вбивств і підривів не дійшли,

– зазначив Чечеринда.

Він нагадав, що якби всі громадяни України просто виконували закон про мобілізацію, то працівники ТЦК та СП не ходили б по вулицях і не буцифіковували людей.

Так, напевно, тут є порушення прав людини, але, по-перше, в Україні воєнний стан, а по-друге, всі люди й права, яких нібито порушуються, першими порушили закон про мобілізацію, адже не прийшли вчасно й не оновили свої дані,

– зауважив військовий ЗСУ.

За його словами, насамперед треба карати злочинців, які займаються підривом і вбивством українських військових. А також пояснювати людям, що якщо ви не прийдете до своїх ТЦК, то завтра сюди прийдуть росіяни й вони стрілятимуть на ураження, якщо ви не підкорятиметеся злочинним наказам долучитися до їхнього війська.

Інколи, мені здається, що українське суспільство вже не відчуває, де свої, де чужі. Ворог по той бік фронту, а не тут. Ненависть до своїх же військовослужбовців у тилу ні до чого хорошого не призведе,

– додав Чечеринда.

Він підсумував, що зараз край важливо, щоб народ й армія були єдиними.

Нагадаємо, 31 січня на Полтавщині загинув працівник ТЦК. Підозру оголосили двом чоловікам. У Рівненському ТЦК 1 лютого стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, а шестеро отримали поранення. Наступного дня у Павлограді також стався вибух біля ТЦК, після чого чоловік швидко поїхав на автівці, поранено військовослужбовця.