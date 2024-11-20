Несмотря на санкции: как российские танки продолжают перевозить кровавую нефть

Когда в очередной раз услышите мощные заявления о новых санкциях к танкерам – не переживайте. Лучше саркастически улыбайтесь.

Британские санкции и российский танкер

Многие радуются, когда наши друзья, союзники и партнеры применяют санкции против танкеров, перевозящих российскую кровавую нефть, главный двигатель войны. Здесь нет чему радоваться. Это декоративные действия. Или, если хотите – симуляция. Об этом заявил Андрей Клименко, сообщает 24 Канал.

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Вот на этой карте – танкер VANGUARD (ИМО 9311622), в девичестве VLADIMIR TIKHONOV. Довольно большой – на 160 тысяч тонн (для любителей баррелей, – это 1 миллион 168 тысяч баррелей). Длина составляет 280 метров, а ширина – 50.

Вспоминать многочисленные названия его владельцев и флагов нет смысла, это российский "Совкомфлот", что под разными фирмами спрятан то в Либерии, то в ОАЭ. Но сейчас не об этом.

11 сентября 2024 года он попал в санкционный список Великобритании. При этом, когда я писал этот текст, он прошел Английский канал и машет ручкой правительству Великобритании.

За это время, с 11 октября 2024 года, он сходил из Индии в Новороссийск за нефтью, вернулся в Индию, в порту SIKKA разгрузился и возвращается за нефтью в Балтийское море, порт PRIMORSK. Никакие подобные санкции – ни Великобритании, ни "великих и ужасных" США – ни ему, ни сотням и паре тысяч других не помешают.

Почему? А потому что. Потому что те санкции запрещают заходить в порты Великобритании и пользоваться услугами британских компаний. Вот вы, читатель, когда-то пользовались услугами британских компаний? Или ездили в Великобританию? Нет? Вот и эти танкеры не пользовались, не ходили и не собираются.

А потому, когда в очередной раз услышите мощные заявления о новых санкциях в отношении танкеров – не переживайте.



Путь танкера, против которого ввели санкции / Фото автора

Санкционная политика требует изменений

На днях этот танкер, как и еще полторы сотни подобных ежемесячно, спокойно пройдет Датскими проливами (это те самые знаменитые Каттегат, Скагеррак, Большой и Малый Бельт, соединяющие Балтийское море с Атлантикой) в российские порты. Оттуда они повезут 11 – 12 миллионов тонн сырой нефти и 3 – 4 миллиона тонн нефтепродуктов в месяц.

На эти десятки и сотни миллиардов долларов Россия будет покупать что угодно. И где угодно. В частности, и то, без чего не летают ракеты по нам с вами.

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Нет, у нас нет раздражения и тем более отчаяния. Есть жесткий реализм – надо ставить перед нашими друзьями, союзниками и партнерами вопрос о радикальном обновлении мировой санкционной политики.

Менять санкционную политику надо таким образом, чтобы наши друзья, союзники и партнеры поняли: международное морское право, свободная торговля, свобода транзита – это все из мирного времени.

Над этим и работаем. И не надо говорить, что вы не верите в успех. Вы можете не верить, а мы верим, делаем и сделаем.