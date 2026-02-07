В Лениградской области взорвалась электроподстанция: в сети появились яркие кадры

Вечером 7 февраля в Ленинградской области случилась чрезвычайная ситуация. Там внезапно вспыхнула электроподстанция.

В сети – полно видео, на котором видно пожар на энергообъекте, передает 24 Канал.

Что произошло в районе Выборга?

В Выборгском районе Ленинградской области в связи с аварией – частичное обесточивание нескольких населенных пунктов.

К слову, вечером 7 февраля российский Белгород в очередной раз подвергся ракетной атаке. Сообщают, что ракеты попали по электроподстанции "Белгород". Также есть информация о поражении ТЭЦ "Луч". В городе и соседних населенных пунктах – блэкаут.

