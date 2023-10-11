Подтвердили смерть еще одного украинца в Израиле

В Израиле идет война с боевиками организации ХАМАС. Стало известно, что в результате боевых действий погиб еще один гражданин Украины.

Оперативный штаб МИД Украины уже обработал более 1000 обращений украинцев в Израиле и Секторе Газа. К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца, передает 24 Канал.

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В Израиле погибли уже 3 украинца

К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, общее известное количество жертв среди граждан Украины – три человека.

Кроме этого, известно о девяти раненых. Их состояние и места госпитализации уточняются.

Еще шесть украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются дипломаты в сотрудничестве с израильскими правоохранителями.

Судьба спасенного мальчика

Украинский мальчик, спасшийся в Сдероте, восстанавливается после успешной операции.

Он находится на попечении посольства, ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка.

Война Израиля с ХАМАС: коротко