Подтвердили смерть еще одного украинца в Израиле
В Израиле идет война с боевиками организации ХАМАС. Стало известно, что в результате боевых действий погиб еще один гражданин Украины.
Оперативный штаб МИД Украины уже обработал более 1000 обращений украинцев в Израиле и Секторе Газа. К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца, передает 24 Канал.
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В Израиле погибли уже 3 украинца
К сожалению, подтвердилась информация о гибели еще одного украинца. Таким образом, общее известное количество жертв среди граждан Украины – три человека.
Кроме этого, известно о девяти раненых. Их состояние и места госпитализации уточняются.
Еще шесть украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются дипломаты в сотрудничестве с израильскими правоохранителями.
Судьба спасенного мальчика
Украинский мальчик, спасшийся в Сдероте, восстанавливается после успешной операции.
Он находится на попечении посольства, ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка.
Война Израиля с ХАМАС: коротко
- Утром 7 октября ХАМАС массированно атаковала Израиль. Сообщалось о запуске 2200 ракет по территории государства. Израиль официально находится в состоянии войны. В частности, также наносит успешные ответные удары. В то же время, сначала государство оказалось неготовым к нападению, ведь разведка, вероятно, пропустила подготовку ХАМАС к началу операции.
- Также для Израиля есть угроза со стороны Ливана. Там действует террористическая организация Хезболла, тоже считающая это государство своим врагом.
- В то же время политики считают, что за нападением ХАМАС может стоять кто-то другой. К примеру, Иран или Россия. Для последней это выгодно, ведь так она может отвлечь внимание от событий в Украине.