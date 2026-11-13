Считался пропавшим без вести: Василий Брик из Волыни отдал свою жизнь на фронте

В Подгайцевской общине подтвердили гибель солдата Василия Брика. Военный числился пропавшим без вести с 24 февраля 2025 года.

Как сообщила Подгайцевская территориальная община на своей официальной странице в Facebook, военнослужащий погиб во время непосредственного участия в боевых действиях в результате вражеского обстрела и боевого поражения.

Что известно о погибшем бойце?

Защитник родился 3 января 1987 года и проживал в селе Гаразджа на Волыни. "С 24 февраля 2025 года защитник считался пропавшим без вести. К сожалению, худшие опасения подтвердились: верный Военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив свой воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость, Василий погиб 24 февраля 2025 года во время непосредственного участия в боевых действиях в результате вражеского обстрела и боевого поражения", – отметили на странице общины.

Земляки выражают соболезнования родным и сослуживцам военнослужащего. График прощания с ним будет объявлен позже.



Погибший на фронте Василий Брик / Фото со страницы Подгайцевской общины

Что еще потеряла Украина на войне?

На фронте погибла 23-летняя жительница Львовской области Диана Горун, известная сослуживцам под позывным "Марена". Она подписала контракт с армией и служила старшим боевым медиком в роте ударных беспилотных авиационных комплексов.

Ранее мы писали о военнослужащем из Тернополя Виталии Липницком. Его жизнь оборвалась 6 ноября во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Еще одна потеря – во Львовской области сообщили о гибели Екатерины Божейко. Военнослужащая погибла вблизи Юнаковки в Сумской области, выполняя боевое задание. В армии она занимала должность наводчицы в составе части А5003.