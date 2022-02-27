Подтвержденной информации о состоянии самолетов АН на аэродроме в Гостомеле нет, - "Антонов"
27 февраля 2022 , 15:06Читати новину українською
Источник:ANTONOV Company
Госавиаконцерн "Антонов" не располагает подтвержденной информацией о состоянии самолетов АН на аэродроме в Гостомеле.
Пока там все еще идут бои.
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Прессслужба "Антонова" призвала дождаться подтверждения
К сожалению, пока отсутствует подтвержденная информация о состоянии самолетов "Ан" на аэродроме "Киев-Антонов-2" (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои,
– говорится в обращении на официальной странице "Антонова" в фейсбуке.
В госконцерне просят дождаться официального уведомления о состоянии самолетов.
Вторжение в Гостомель:
- Ближе к полуночи стало известно, что активные действия Вооруженных Сил Украины не дали высадить основные силы десанта врага в Гостомеле.
- Алексей Арестович сообщил, что на вечер 24 февраля бои за Гостомель продолжаются. На месте работает украинская артиллерия и танки.
- По состоянию на 19:25 24 февраля поселок городского типа Гостомель захватили оккупанты. Населённый пункт расположен в Бучанском районе Киевской области.
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