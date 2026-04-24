Подтверждены результаты поражений "Атлант Аэро" и сторожевого корабля врага

Уточнены результаты удара 19 апреля 2026 года украинскими крылатыми ракетами "Нептун" по предприятию "Атлант Аэро" (Таганрог, Ростовская обл., рф) - подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений предприятия.

"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион". Поражение этого предприятия снизит способности противника по ударам по гражданским объектам на территории Украины.