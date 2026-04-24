Генштаб уточнив результати нещодавніх атак.

Наскільки серйозні ураження військового підприємства і корабля?

19 квітня Україна вдарила власними крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро".

Внаслідок цього підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства.

"Атлант Аеро" розташований у Таганрозі. Він здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

22 квітня українці атакували патрульний сторожовий корабель прикордонної служби ФСБ Росії проєкту 22460 у Севастополі. Підтверджено пошкодження бойової рубки.