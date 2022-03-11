Подушки и маски: мерч с Кимом становится все популярнее

За 16 дней войны России против Украины многие чиновники стали героями социальных сетей – "крашами" Украины, и не только. Глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким один из них.

С ним создали уже множество мемов. А теперь еще и запустили мерч – подушки и маски.

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Мерч с губернатором Николаевской области Виталием Кимом становится популярнее,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что все деньги от продажи посылают на поддержку нашей армии.



Мерч с Виталием Кимом / Фото с телеграммы Сергея Братчука

Если хотите иметь своего Кима дома, имейте в виду, что еще и сделаете хорошее дело – поможете ребятам, которые ежедневно борются за свободу Украины.

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