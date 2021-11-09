Подвергают опасности: более 400 полицейских не будут работать из-за отсутствия вакцинации

От работы в Национальной полиции отстранили 405 правоохранителей, которые не вакцинировались. Однако в общем в правоохранительных органах положительная статистика с иммунизацией.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, речь идет о количестве отстраненных работников по всей стране.

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"Они невакцинированы и они подвергают опасности других работников", – сказал Клименко.

Какая ситуация с вакцинацией полиции

Глава Нацполиции рассказал, что коронавирусом сейчас болеют 2 500 правоохранителей. Прививки сделали 95% работников.

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