Подвергают опасности: более 400 полицейских не будут работать из-за отсутствия вакцинации
9 ноября 2021 , 18:51Читати новину українською
Источник:Нацполіція
От работы в Национальной полиции отстранили 405 правоохранителей, которые не вакцинировались. Однако в общем в правоохранительных органах положительная статистика с иммунизацией.
Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, речь идет о количестве отстраненных работников по всей стране.
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"Они невакцинированы и они подвергают опасности других работников", – сказал Клименко.
Какая ситуация с вакцинацией полиции
Глава Нацполиции рассказал, что коронавирусом сейчас болеют 2 500 правоохранителей. Прививки сделали 95% работников.
Вакцинация в Украине: последние новости
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