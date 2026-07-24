Подверглись атаке ракетами и дронами, есть попадания: как отработала ПВО ночью

В ночь на пятницу, 24 июля, российские войска провели очередную атаку на Украину с помощью ракет и ударных беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 160 вражеских БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Сколько вражеских целей сбили силы ПВО?

Во время атаки россияне запустили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 180 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" со сторон Брянска, Курска, Орела, Приморско-Ахтарска, Донецка, Гвардейского и Чауды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной были сбиты/подавлены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

В то же время, по данным Воздушных сил, было зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных БПЛА в девяти точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в восьми точках.