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24 Канал Новости Украины Подверглись атаке терминал, военные корабли и носители "Калибров": Зеленский подтвердил нанесение ударов по России
9 сентября, 12:04
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Обновлено - 12:33, 9 сентября

"Ответ на террор": Зеленский раскрыл детали масштабного удара по Новороссийску

Анастасия Колесникова

Российские ежедневные обстрелы не остаются без ответа. Этой ночью украинская месть пришла в Новороссийск.

Владимир Зеленский подтвердил масштабный удар по Новороссийску Краснодарского края России.

Что было поражено в Новороссийске?

Глава государства поблагодарил военных за меткость. 

Благодарю каждого, кто развивает потенциал наших дальнобойных санкций, чтобы российская война все больше ощущалась там, откуда она пришла,
 – подытожил Зеленский.

Массированная атака на Новороссийск: смотрите видео

По данным СБУ, в Новороссийске поражено:

  • военно-морскую базу "Новороссийск" и объекты военной гавани;
  • ряд кораблей Черноморского флота России, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр";
  • объекты хранения мазута;
  • инфраструктуру терминала "Шесхарис", используемую для отгрузки нефти. Его проектная мощность составляет около 4 миллионов тонн в год.

На территории военно-морской базы и мазутного терминала отмечены пожары. Также подтверждены взрывы в районах базирования кораблей. 

В компании Fire Point уточнили, что удар по Новороссийску был нанесен с помощью беспилотников FP-1. 

Там добавили, что под удар попал и зерновой терминал КСК – там фиксируется пожар. Его проектная мощность около 2,5 миллиона тонн в год. 

Напомним, что Новороссийск является одним из ключевых портовых центров России на Черном море. Здесь базируется значительная часть Черноморского флота, а через местные терминалы осуществляется экспорт нефти, нефтепродуктов, зерна и других грузов.

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