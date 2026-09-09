"Ответ на террор": Зеленский раскрыл детали масштабного удара по Новороссийску

Российские ежедневные обстрелы не остаются без ответа. Этой ночью украинская месть пришла в Новороссийск.

Владимир Зеленский подтвердил масштабный удар по Новороссийску Краснодарского края России.

Что было поражено в Новороссийске?

Глава государства поблагодарил военных за меткость.

Благодарю каждого, кто развивает потенциал наших дальнобойных санкций, чтобы российская война все больше ощущалась там, откуда она пришла,

– подытожил Зеленский.

Массированная атака на Новороссийск: смотрите видео

По данным СБУ, в Новороссийске поражено:

военно-морскую базу "Новороссийск" и объекты военной гавани;

ряд кораблей Черноморского флота России, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр";

объекты хранения мазута;

инфраструктуру терминала "Шесхарис", используемую для отгрузки нефти. Его проектная мощность составляет около 4 миллионов тонн в год.

На территории военно-морской базы и мазутного терминала отмечены пожары. Также подтверждены взрывы в районах базирования кораблей.

В компании Fire Point уточнили, что удар по Новороссийску был нанесен с помощью беспилотников FP-1.

Там добавили, что под удар попал и зерновой терминал КСК – там фиксируется пожар. Его проектная мощность около 2,5 миллиона тонн в год.

Напомним, что Новороссийск является одним из ключевых портовых центров России на Черном море. Здесь базируется значительная часть Черноморского флота, а через местные терминалы осуществляется экспорт нефти, нефтепродуктов, зерна и других грузов.