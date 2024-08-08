Следствие неудачной информационной политики, – ВМС о поражении "Ростова-на-Дону" и ошибке России

Поражение и потопление российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" в Севастополе является следствием неудачной информационной политики врага. Кроме того, это стало возможным из-за ряда неудачных действий оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он также раскрыл детали, что еще помогло в потоплении "Ростова-на-Дону", передает 24 Канал.

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Почему удалось потопить "Ростов-на-Дону"

Плетенчук отметил, что после того, как впервые была поражена подводная лодка "Ростов-на-Дону", единственное, что россияне могли бы сделать, чтобы избежать повторного удара, это: или потянуть ее за герметизированную подальше куда-то из акватории Азовско-Черноморского, или не трогать в принципе после поражения в сухом доке.

Но они (россияне – 24 Канал) сделали, как всегда, наоборот. Они его перевели на другую локацию, на другой завод для ремонта. Еще и накрыли тентом, чтобы создать некую интригу и параллельно появились сообщения, что они его обязательно восстановят,

– сказал представитель ВМС.

Он подчеркнул, что именно это могло стать триггером относительно дальнейшего вторичного поражения субмарины. Потому что все же это подводный носитель.

"Это, в принципе, в Черном море единственный тип кораблей, который они (россияне – 24 Канал) до сих пор могут использовать. Так, он был поражен, вероятнее всего теперь он точно не подлежит восстановлению. Но мы и в прошлый раз были уверены, что он уже не боеспособен, потому что повреждения были довольно серьезные", – отметил Плетенчук.

Спикер также сказал, что в целом подводную лодку гораздо сложнее ремонтировать и эксплуатировать чем надводный корабль. Поэтому россиян в этом точно успехов в ближайшее время не будет.

К слову, причастность Сил обороны к потоплению российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" подтвердили и в Генштабе ВСУ. В результате успешного попадания наших воинов лодка затонула на месте.