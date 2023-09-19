Сдавать разве что на металлолом: какие последствия поражения российского судна "Ростов"

Украинские военные ночью 13 сентября провели спецоперацию в Севастополе, в результате которой повредили находившиеся на судоремонтном заводе российские суда. В частности, серьезные повреждения получила ракетная лодка "Ростов-на-Дону", которая обстреливала Украину.

Если принимать во внимание версию о двух попаданиях, то они повредили две важнейшие части корпуса подлодки. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский, добавив, что вероятнее всего, "Ростов-на-Дону" не подлежит восстановлению.

К теме По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России

Какие повреждения получила ракетная лодка

В первую очередь, повреждена носовая часть корпуса, в которой размещены торпедные аппараты. Именно из них на таких лодках запускают ракеты "Калибр".

Выходит, что отсек, в котором были все системы вооружения и управления ими – уничтожены,

– сказал эксперт Defence Express.

Второе попадание заметно напротив основных органов управления. На этом месте видна дыра или изгиб от взрыва. Это те места, где должен стоять капитан, штурман и вся навигационная аппаратура.

"Если считаться с версией, что могло влететь в носовую часть и вывернуть все вдоль корпуса, тогда только сдавать на металлолом и все. Теперь можно разве что спорить, насколько сильно этот корабль стал непригодным для восстановления", – подчеркнул Иван Киричевский.

Эксперт Defence Express назвал повреждения судна "Ростов": смотрите видео

Можно ли его восстановить

Оккупанты могут озвучивать разные заявления, в том числе и о возможности восстановления судна, но в такое сложно поверить. Вспоминается история, когда россияне очень долго ремонтировали старую подлодку, которая перешла российскому Черноморскому флоту в наследство от советского. Лодку 10 лет так "успешно" ремонтировали, что в итоге она пошла ко дну, хотя на ее ремонт потратили несколько сотен миллионов рублей.

Если уцелели электродвигатели или дизельные двигатели, которые размещены в кормовых отсеках, тогда, возможно, судно станет "донором" запчастей для других кораблей. Но если учитывать версию о том, что влетела одна ракета и корабль "вывернуло" от взрыва, то повреждения настолько масштабны, что могли затронуть и силовые установки.

Российская металлургическая промышленность часто жалуется, что ей не хватает металлолома, вот и будет ресурсная подкормка для российской металлургии

– заметил Иван Киричевский.

Украина обезвредила судно "Ростов": детали