В Финском заливе поврежден важный подводный кабель: подозреваемый корабль задержали
- В Финском заливе был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией, но благодаря резервированной структуре сети это не повлияло на предоставление услуг клиентам телекоммуникационной компании Elisa.
- Финские правоохранители задержали судно Fitburg, которое подозревается в повреждении кабеля, и проводят расследование.
В Финском заливе утром 31 декабря обнаружили повреждение подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. Кроме этого, в последние дни было зафиксировано повреждение четырех кабелей связи, соединяющих Эстонию с зарубежными странами.
А также одного кабеля между островом Гиюмаа и материком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эстонский общественный вещатель ERR.
Смотрите также В Балтийском море повреждены два подводных интернет-кабеля
Что известно о повреждении подводного кабеля?
По информации чиновников, сотрудники телекоммуникационной компании Elisa обнаружили повреждение кабеля 31 декабря около 05:00 по местному времени.
По сообщению Минюста Эстонии, в Elisa заявили, что благодаря резервированной структуре сети, повреждение кабеля не повлияло на предоставление компанией услуг клиентам ни в Финляндии, ни в Эстонии.
Повреждение могло затронуть некоторых клиентов, которые арендуют по этому кабелю прямые канальные соединения. Мы находимся с этими клиентами на связи и используем для восстановления их соединений другие кабели,
– сообщили в компании.
Финские правоохранители отметили, что в момент повреждения из экономической зоны Эстонии в экономическую зону Финляндии направлялось судно Fitburg. Оно ходит под флагом островов Сент-Китс и Невис и было задержано финской пограничной службой по подозрению в повреждении кабеля.
Сейчас проверяют возможную связь судна с повреждением и проводят первичные следственные действия. Отмечается, что в момент задержания якорная цепь находилась в воде. Согласно данным специализированного портала Marinetraffic, Fitburg принадлежит и эксплуатируется турецкой компанией Albros Shipping & Trading, которая расположена в Стамбуле.
Судно вышло из порта Санкт-Петербурга и, по данным Marinetraffic, направлялось в Израиль. Как сообщили ERR в финской Пограничной службе, сейчас его направили на якорную стоянку в территориальных водах Финляндии.
На инцидент с повреждением кабеля уже отреагировал президент Финляндии Александр Стубб. Он поблагодарил пограничную службу, полицию, силы обороны, транспортный и коммуникационный регулятор, таможенную службу, службу безопасности продукции и национального оператора электросетей за слаженную работу и эффективную коммуникацию.
Стубб отметил, что власть продолжает внимательно следить за развитием ситуации в тесной координации с правительством. По его словам, Финляндия готова к различным вызовам безопасности и реагирует на них при необходимости.
Повреждение кабелей в Балтийском море: что стоит знать?
В шведской экономической зоне Балтийского моря 20 февраля 2025 года в третий раз повредили кабель связи, однако он продолжил работать. Отмечается, что кабель C-Lion1 принадлежит финской компании Cinia и соединяет страну с Германией.
Кроме этого, в конце 2024 года был поврежден подводный электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Во время инцидента рядом проходили два судна, связанные с Россией.
Также 3 декабря на суше между Финляндией и Швецией произошли два обрыва кабелей сетевой компании Global Connect, что оставило около 6 тысяч домохозяйств в Финляндии без интернета. Директор службы безопасности финской компании Elisa Якко Валлениус считает, что повреждение кабеля в Вихте – это не следствие диверсии. По его словам, сетевой кабель случайно перерезал экскаватор.