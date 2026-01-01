В Финском заливе поврежден важный подводный кабель: подозреваемый корабль задержали

В Финском заливе утром 31 декабря обнаружили повреждение подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. Кроме этого, в последние дни было зафиксировано повреждение четырех кабелей связи, соединяющих Эстонию с зарубежными странами.

А также одного кабеля между островом Гиюмаа и материком. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эстонский общественный вещатель ERR.

Смотрите также В Балтийском море повреждены два подводных интернет-кабеля

Что известно о повреждении подводного кабеля?

По информации чиновников, сотрудники телекоммуникационной компании Elisa обнаружили повреждение кабеля 31 декабря около 05:00 по местному времени.

По сообщению Минюста Эстонии, в Elisa заявили, что благодаря резервированной структуре сети, повреждение кабеля не повлияло на предоставление компанией услуг клиентам ни в Финляндии, ни в Эстонии.

Повреждение могло затронуть некоторых клиентов, которые арендуют по этому кабелю прямые канальные соединения. Мы находимся с этими клиентами на связи и используем для восстановления их соединений другие кабели,

– сообщили в компании.

Финские правоохранители отметили, что в момент повреждения из экономической зоны Эстонии в экономическую зону Финляндии направлялось судно Fitburg. Оно ходит под флагом островов Сент-Китс и Невис и было задержано финской пограничной службой по подозрению в повреждении кабеля.

Сейчас проверяют возможную связь судна с повреждением и проводят первичные следственные действия. Отмечается, что в момент задержания якорная цепь находилась в воде. Согласно данным специализированного портала Marinetraffic, Fitburg принадлежит и эксплуатируется турецкой компанией Albros Shipping & Trading, которая расположена в Стамбуле.

Судно вышло из порта Санкт-Петербурга и, по данным Marinetraffic, направлялось в Израиль. Как сообщили ERR в финской Пограничной службе, сейчас его направили на якорную стоянку в территориальных водах Финляндии.

На инцидент с повреждением кабеля уже отреагировал президент Финляндии Александр Стубб. Он поблагодарил пограничную службу, полицию, силы обороны, транспортный и коммуникационный регулятор, таможенную службу, службу безопасности продукции и национального оператора электросетей за слаженную работу и эффективную коммуникацию.

Стубб отметил, что власть продолжает внимательно следить за развитием ситуации в тесной координации с правительством. По его словам, Финляндия готова к различным вызовам безопасности и реагирует на них при необходимости.

Повреждение кабелей в Балтийском море: что стоит знать?