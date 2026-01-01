А також одного кабелю між островом Гіюмаа і материком. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на естонський суспільний мовник ERR.

Що відомо про пошкодження підводного кабелю?

За інформацією чиновників, співробітники телекомунікаційної компанії Elisa виявили пошкодження кабелю 31 грудня близько 05:00 за місцевим часом.

За повідомленням Мін'юсту Естонії, в Elisa заявили, що завдяки резервованій структурі мережі, пошкодження кабелю не вплинуло на надання компанією послуг клієнтам ні у Фінляндії, ні в Естонії.

Пошкодження могло торкнутися деяких клієнтів, які орендують по цьому кабелю прямі канальні з'єднання. Ми перебуваємо з цими клієнтами на зв’язку і використовуємо для відновлення їхніх з'єднань інші кабелі,

– повідомили в компанії.

Фінські правоохоронці зазначили, що в момент пошкодження з економічної зони Естонії в економічну зону Фінляндії прямувало судно Fitburg. Воно ходить під прапором островів Сент-Кітс і Невіс і було затримано фінською прикордонною службою за підозрою в пошкодженні кабелю.

Зараз перевіряють можливий зв’язок судна з пошкодженням і проводять первинні слідчі дії. Зазначається, що у момент затримання якірний ланцюг перебував у воді. Згідно з даними спеціалізованого порталу Marinetraffic, Fitburg належить і експлуатується турецькою компанією Albros Shipping & Trading, яка розташована в Стамбулі.

Судно вийшло з порту Санкт-Петербурга і, за даними Marinetraffic, прямувало до Ізраїлю. Як повідомили ERR у фінській Прикордонній службі, наразі його направили на якірну стоянку в територіальних водах Фінляндії.

На інцидент із пошкодженням кабелю вже відреагував президент Фінляндії Александр Стубб. Він подякував прикордонній службі, поліції, силам оборони, транспортному та комунікаційному регулятору, митній службі, службі безпеки продукції та національному оператору електромереж за злагоджену роботу та ефективну комунікацію.

Стубб зазначив, що влада продовжує уважно стежити за розвитком ситуації в тісній координації з урядом. За його словами, Фінляндія готова до різних викликів безпеки й реагує на них за необхідності.

Пошкодження кабелів у Балтійському морі: що варто знати?