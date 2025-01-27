В Харькове планируют построить подземную больницу

В Харькове намерены построить подземную больницу. Уже завершают разработку проекта, а правительство выделило часть средств на строительство.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, подземная больница "Ковчег" разместится на 12 тысячах квадратных метров под землей. Туда будут принимать всех жителей Харьковщины и переселенцев.

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Что известно о подземной больнице в Харькове

Как рассказала Черненко, сейчас в Харькове чрезвычайно большая нагрузка на местные медицинские учреждения. Подземная больница "Ковчег" улучшит ситуацию.

Медучреждение будет рассчитано на 2000 человек. Важно, что они сразу будут находиться в укрытии, ведь "Ковчег" будет расположен на два этажа под землей.

Это будет самый масштабный проект в Украине. Подземная больница на два этажа вниз. Там будет как стационар, так и палаты интенсивной терапии; залы для рождения детей; детская реанимация. Родные смогут тут навещать пациентов,

– рассказал руководитель одной из харьковских больниц Руслан Врагов.

Проект будет недешевым в реализации. Приблизительная стоимость – 100 миллионов гривен. Известно, что правительство уже выделило 50 миллионов гривен на проект в 2025 году. Это позволит провести первый этап строительства.

По словам Черненко, если будет устойчивое финансирование и стабильная ситуация, то проект удастся завершить уже за 2-3 года.