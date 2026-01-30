Стало требованием времени: в Харькове открыли новую подземную школу

В Харькове открыли уже 21 подземную локацию, которая является безопасным пространством для обучения детей. Она появилась на станции метро и рассчитана на несколько классов.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко отметив, что в ней смогут учиться несколько сотен учеников. Такие заведения позволяют детям учиться, не боясь постоянных ударов россиян.

Читайте также "Схватила троих детей и выбежала": харьковчане описали страшный обстрел города из РСЗО

Подземные школы стали требованием времени

Обучение в подземных школах дает возможность детям общаться со сверстниками, учителями. По информации департамента образования города, благодаря таким подземным пространствам удалось предоставить возможность очного образования для 40% школьников. Несмотря на то, что обучение происходит посменно, но это все равно хорошее решение в условиях войны.

Сегодня в Харькове 19800 детей имеют возможность сидеть за партами. В общем говорится о 40% от всех детей, которые учатся в городе. Еще определенное количество – это школьники, которые выехали, но продолжают обучение в харьковских школах дистанционно.

В нашем городе функционирует 8 подземных школ. Это мощные ячейки, где учатся от 1000 до 1700 детей. Также мы открываем такие небольшие ячейки. Например, в этих 4 кабинетах учатся 350 учеников, есть еще немного свободных мест, но, думаю, вскоре количество детей увеличится,

– рассказала директор департамента образования горсовета Харькова Ольга Деменко.

Стоит заметить, что незадолго до открытия подземной локации в метрополитене, состоялось открытие еще одного, значительно большего подземного пространства, где будут учиться дети. В горсовете анонсируют запуск еще двух таких школ в первые полгода 2026-го.

Также говорят о начале строительства подземного садика. Он имеет другие образовательные требования, поэтому проектирование, составление сметы длилось достаточно долго. В подземных школах и садиках есть большая потребность, ведь в Харькове остается очень много детей. Наличие таких заведений является требованием времени, в котором мы живем.

Россия продолжает обстреливать Харьков