Облил детей бензином и поджег: на Харьковщине избрали меру пресечения нападавшему

В Харьковской области местный житель чуть не убил детей. Мужчина подошел с бензином к подросткам и облил их, а затем поджег жидкость.

В Харьковской области избрали меру пресечения подозреваемому. Напомним, что мужчина поджег детей в магазине в селе Станичное.

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Что говорит полиция

Мужчине, поджегшему детей, сообщили о подозрении в совершении преступления. В последний день осени, 30 ноября, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Правоохранители квалифицируют это дело как покушение на умышленное убийство. За попытку лишить жизни детей этому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что этому предшествовало

Жуткий инцидент произошел 28 ноябряв. В Станичном Красноградского района мужчина начал приставать к детям, сидевшим за столиком в магазине. При себе у него была пластиковая бутылка с бензином.

Он облил подростков этой жидкостью и поджег ее. К счастью, дети смогли скрыться от нападавшего. Им оказался местный безработный житель, злоупотребляющий алкоголем.

В каком состоянии находятся дети

Компания состояла из одного 13-летнего парня и 4 девочек. Им 11, 12, 13 и 17 лет.

К счастью, физически они не пострадали, потому что бензин, попавший на их куртки, не успел вспыхнуть. Правоохранители увезли пострадавших в больницу, чтобы убедиться в отсутствии телесных повреждений. После этого их отпустили домой.

Девочка из этой компании заявила, что у нее после нападения было уже 3 панических атаки. Как рассказала 13-летняя Маргарита, сначала пьяный мужчина минут 15 – 20 стоял у кассы и что-то рассказывал. После этого он подошел к подросткам. Сначала мужчина приставал к подруге Маргариты, а потом – к ее другу Максиму.

По ее словам, нападавший угрожал их сжечь. Одна из девушек пыталась встать, но тот сильно схватил ее за руку и приказал сесть. После этого мужчина с сигаретой во рту начал разливать бензин на пол, шторы и подростков.

Что еще известно о нападавшем

Бабушка Маргариты заявила, что Максим является племянником этого нападавшего. По ее словам, мужчина подошел к этой компании, потому что там был его родственник. Также она сказала, что подозреваемый пытался прогнать детей и приказал им идти в другой магазин. Кроме этого, по ее словам, этот мужчина кичился перед детьми тем, что он якобы продает наркотики.