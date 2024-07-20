Работали на заказ: неизвестны детали задержания поджигателей авто военных во Львове
Источник:Алексей Белошицкий
Во Львове накануне, 19 июля, задержали двух мужчин, которые жгли автомобили военных. Они успели сжечь три машины.
Правоохранители показали видео задержания молодых мужчин. Они рассказывали полицейским, что якобы ночью через лес в районе Левандовки шли "к подруге". Однако полиция нашла у мужчин мобильные телефоны, с помощью которых они поддерживали контакты с врагом.
Смотрите также "Несколько недель был возле ее дома": личность мужчины, который следил за Фарион, еще устанавливают
Как удалось задержать поджигателей авто военных
Совместно с Главным управлением полиции во Львовской области задержали по горячим следам двух человек, которые жгли автомобили военных на "заказ". СБУ уже имеет достаточно доказательств их действий,
– рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.
Как патрульные задержали поджигателей, которые ночью бежали через лес: смотрите видео
Алексей Билошицкий отметил, что во время обысков у задержанных следователи нашли:
- мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором;
- разжигающие смеси, подготовленные для совершения следующих преступлений.
По состоянию на 20 июля задержанным уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 114-1 о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.
Если вину по этой статье докажут в суде, то подозреваемым грозит лишение свободы на 5 – 8 лет.
На кого работали поджигатели
В полиции объясняли, что мужчине представитель России предложил заработать денег в одном из телеграмм-каналов. Впоследствии он привлек своего товарища.
Мужчинам уже избрали меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
В полиции предупредили, что Россия заказывает такие поджоги, чтобы транслировать в российских медиа пропаганду о якобы украинских протестах.