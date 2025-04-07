Поджог автомобиля в Голосеевском районе Киева: вероятный злоумышленник задержан

Около 10:00 понедельника, 7 апреля, прохожие сообщили правоохранителям о возгорании электроавтомобиля в Киеве. Граждане самостоятельно задержали на месте происшествия мужчину, который может быть причастен к поджогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Инцидент произошел недалеко от станции метро "Олимпийская".

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Что известно о пожаре

На место пожара выехала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, а также подразделения ГСЧС. Спасатели уже ликвидировали возгорание, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, во дворе дома на улице Антоновича вспыхнуло авто Nissan Leaf. Жители сообщали о звуке взрыва, который сначала связывали с коротким замыканием батареи.

К слову, 4 апреля в Днепре в результате взрыва автомобиля погиб депутат горсовета Юрий Федько, событие уже квалифицировали как теракт.