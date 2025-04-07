Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Інцидент стався неподалік станції метро "Олімпійська".

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Що відомо про пожежу

На місце пожежі виїхала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, а також підрозділи ДСНС. Рятувальники вже ліквідували загоряння, правоохоронці з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, у дворі будинку на вулиці Антоновича спалахнуло авто Nissan Leaf. Мешканці повідомляли про звук вибуху, що спершу пов'язували з коротким замиканням батареї.

До слова, 4 квітня в Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув депутат міськради Юрій Федько, подію вже кваліфікували як теракт.