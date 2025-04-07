У ДСНС уточнили, у дворі 6-ти поверхового житлового будинку на вулиці Антоновича сталося загоряння легкового автомобіля "Nissan". Пожежу ліквідували, минулося без постраждалих, передає 24 Канал.

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Підпал авто волонтера

На місці події правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі автівки. Крім того, неподалік машини була знайдена каністра, ймовірно, з бензином. Про це розповіла кореспондентка Київ24.

За словами одного з очевидців, згоріле авто належало волонтеру, який активно допомагає ЗСУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала російську агентку на Полтавщині. 30-річна безробітня на замовлення ворожих спецслужб готувала теракти біля будівель ТЦК та поліції.