"Превращает людей в зомби": в Киеве мужчина сжег авто своего психолога

Полиция задержала мужчину, который в Киеве поджег авто психолога одной из общественных организаций. Фигурант заявил, что пострадавший превращает людей в зомби.

Об этом сообщила полиция Киева и Киевская городская прокуратура.

Что известно о поджоге авто в Киеве?

Первоначально полиция получила сообщение о возгорании авто. Патрульные вместе с работниками ГСЧС первыми прибыли на место происшествия.

Им удалось установить, что неизвестный мужчина молотком разбил стекло автомобиля BMW X5 и бросил в салон пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся смесью.

В результате возгорания транспортное средство существенно повреждено. При этом травмы получил и сам поджигатель.

Оказалось, что автомобилем пользуется 46-летний киевлянин, работающий психологом в одной из общественных организаций.

Вскоре была установлена и личность, причастная к совершению преступления. Палием оказался 34-летний киевлянин, бывший пациент пострадавшего. Он был недоволен работой психолога.

Подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра, а психолог, по его словам, "превращает пациентов в зомби", поэтому он осуществил "народный суд".

Фигурант задержан и вручен подозрение в умышленном уничтожении/повреждении имущества. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

В настоящее время он находится под домашним арестом.

Напомним, что недавно в Киеве нетрезвый мужчина устроил стрельбу в супермаркете. 35-летний киевлянин начал конфликт с персоналом, а после этого достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.